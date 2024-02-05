Хоккеист "Рейнджерс" Шестеркин рассказал о мечте сыграть за сборную России на Олимпиаде

В 2018 году вратарь стал олимпийским чемпионом, но игроки НХЛ тогда не принимали участия в турнире

ТАСС, 5 февраля. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин мечтал выступить на Олимпийских играх в составе сборной России и считает участие в таком турнире важным для каждого игрока. Комментарий игрока приводит журналист портала The Athletic Питер Бо.

2 февраля стало известно, что игроки из клубов НХЛ примут участие в Олимпиадах 2026 и 2030 годов. Решение об участии россиян в Играх 2026 года должно быть принято в феврале.

"Я думаю, это важно для каждого игрока, - сказал Шестеркин. - Когда ты молод, ты пытаешься попасть на Олимпийские игры, чтобы играть за свою национальную сборную. Когда я рос, это было моей мечтой".

Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от турниров под эгидой организации в 2022 году из-за ситуации на Украине.

Шестеркину 28 лет, в 2014 году он был выбран "Рейнджерс" в четвертом раунде драфта НХЛ под общим 118-м номером. В НХЛ вратарь дебютировал в сезоне-2019/20. Он один раз выигрывал "Везина трофи" (2022), а также один раз становился финалистом "Харт трофи" - приза самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. В составе петербургского СКА Шестеркин стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В 2018 году вратарь стал олимпийским чемпионом, игроки НХЛ тогда не принимали участия в соревнованиях.