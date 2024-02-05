Футболист Нобоа назвал Бердыева любимым тренером

Под руководством специалиста эквадорский полузащитник стал двукратным чемпионом России

ТАСС, 5 февраля. Курбан Бердиев является любимым тренером эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа, так как в профессиональном плане он дал ему больше остальных. Об этом футболист рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Все были очень хорошими, я поработал с Бердыевым, [Сергеем] Семаком, [Владимиром] Федотовым. Все они на 100% профессионалы. Каждый тренер для меня очень хорош. Отлично работалось со всеми, но больше всего мне дал Бердыев", - сказал Нобоа.

Нобоа 38 лет, 24 января он покинул "Сочи". Полузащитник занимает второе место в истории Российской премьер-лиги по количеству матчей среди легионеров. Эквадорец становился чемпионом России в составе казанского "Рубина" (2008, 2009) под руководством Бердыева, еще один чемпионский титул игрок завоевал в петербургском "Зените" в сезоне-2018/19. Вместе с Бердыевым эквадорец также работал в "Ростове". В России Нобоа также выступал за московское "Динамо". По итогам сезона-2021/22 Российский футбольный союз признал его лучшим игроком национального первенства.