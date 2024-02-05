Тарпищев не видит ничего удивительного в рукопожатии латвийки Остапенко и Александровой

Латвийская теннисистка обыграла россиянку в финале турнира в Австрии

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Рукопожатие представительницы Латвии Елены Остапенко и россиянки Екатерины Александровой после финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце не является удивительным. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Остапенко. После матча теннисистки пожали руки.

"В том, что они пожали руки, нет ничего удивительного, - сказал Тарпищев. - Остапенко всегда хорошо общалась с нами, в свое время мы помогали ей с тренировками, и у нее мать, продвинутая в теннисе, вникает в процесс. Плюс у нас индивидуальный вид спорта".

Сейм Латвии принял поправку в закон о спорте, согласно которой сборным Латвии запрещено соревноваться против команд России и Белоруссии, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе. При этом рекомендации Международного олимпийского комитета в отношении российского спорта предполагают запрет на соревнования спортсменов из России в командах.