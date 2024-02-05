Нобоа объяснил, почему "Сочи" идет на последнем месте в РПЛ

Бывший игрок команды считает, что клубу необходимо усиление

ТАСС, 5 февраля. Футбольному клубу "Сочи" необходимо усилить состав, чтобы исправить положение дел в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, покинувший команду в конце января.

"Сочи" по итогам 18 туров занимает последнее, 16-е место в таблице с 11 очками.

"Думаю, такому клубу нужно усиление, и все будет хорошо. Сейчас придут новые игроки, и игра наладится", - сказал Нобоа.

В следующем туре "Сочи" 3 марта на выезде встретится с калининградской "Балтикой".