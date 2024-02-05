Фигурист Гуменник был удивлен скандалом с использованием музыки Rammstein для программы

Спортсмен отметил, что эта история не стала болезненной для него

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Двукратный призер чемпионатов России по фигурному катанию, победитель финала российской серии Гран-при Петр Гуменник был удивлен, что факт использования музыки группы Rammstein для его короткой программы вызовет такой негативный резонанс. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Конечно, я был растерян, когда обо всем этом узнал, выезжая на прокаты, - сказал Гуменник. - И да, был удивлен тем, как сильно эта новость начала раздуваться. Но не могу сказать, что эта история далась мне болезненно, - мы нашли выход, который всех устроил. Rammstein, кстати, у меня любит вся семья. А из тех, чьи альбомы я могу целиком послушать, это Motorhead, Burzum. Я не так давно начал слушать такую музыку".

На контрольных прокатах сезона-2023/24 Гуменник неожиданно для всех вышел с прошлогодней короткой программой, хотя фигурист готовил к старту прокат под композицию германской группы. Вскоре после выступления он сообщил, что накануне отъезда на контрольные прокаты в Москву по не зависящим от него обстоятельствам он был вынужден отказаться от новой постановки на композицию Sonne группы Rammstein. Подробности на следующий день сообщила его тренер Вероника Дайнеко - на программу Гуменника поступила жалоба на имя министра спорта России Олега Матыцина от малоизвестного общественного деятеля, которому не понравилось, что российский фигурист поставил программу на песню германской группы.