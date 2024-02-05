5 февраля, 10:17
Хоккей с мячом

В "Хевике" хотят подать вторую апелляцию на отстранение российского игрока в бенди Осокина

В январе Дмитрий Осокин был дисквалифицирован до конца года за поведение во время матча чемпионата Норвегии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Клуб "Хевик" планирует подать вторую апелляцию на дисквалификацию российского игрока в хоккей с мячом Дмитрия Осокина, который ударил главного арбитра во время матча чемпионата Норвегии. Об этом ТАСС рассказал отец спортсмена двукратный чемпион СССР Александр Осокин.

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18 января норвежский телеканал NRK сообщил, что Осокин-младший был дисквалифицирован до конца года за поведение в матче против "Уллевола". Арбитр встречи удалил спортсмена на 10 минут за нарушение правил, с чем игрок не согласился и ударил судью в грудь, после чего замахнулся на него клюшкой. Позднее клуб принес извинения арбитру.

"Апелляция была подана, потому что судья забрал свое письмо, но ситуация такая, что они засунули 10-секундный ролик на телевидение, началась шумиха, - сказал Александр Осокин. - Норвежцы подписали апелляцию, чтобы сократить срок дисквалификации, но пока ее оставили без удовлетворения. Сейчас идут разговоры о том, чтобы потерпеть до конца сезона, а после этого вопрос будут решать по новой, чтобы ситуация затихла. Вроде все норвежцы за него, спрашивают, зачем они русских так наказывают".

"В клубе понимают, что он нужен, пока он тренируется. В марте-апреле, думаю, они начнут шевелиться, чтобы подать вторую апелляцию. В клубе хотят, чтобы Александр уже сыграл в новом сезоне летом. В этом заинтересованы клуб и его владельцы", - добавил Александр Осокин. 

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