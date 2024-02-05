В "Хевике" хотят подать вторую апелляцию на отстранение российского игрока в бенди Осокина

В январе Дмитрий Осокин был дисквалифицирован до конца года за поведение во время матча чемпионата Норвегии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Клуб "Хевик" планирует подать вторую апелляцию на дисквалификацию российского игрока в хоккей с мячом Дмитрия Осокина, который ударил главного арбитра во время матча чемпионата Норвегии. Об этом ТАСС рассказал отец спортсмена двукратный чемпион СССР Александр Осокин.

18 января норвежский телеканал NRK сообщил, что Осокин-младший был дисквалифицирован до конца года за поведение в матче против "Уллевола". Арбитр встречи удалил спортсмена на 10 минут за нарушение правил, с чем игрок не согласился и ударил судью в грудь, после чего замахнулся на него клюшкой. Позднее клуб принес извинения арбитру.

"Апелляция была подана, потому что судья забрал свое письмо, но ситуация такая, что они засунули 10-секундный ролик на телевидение, началась шумиха, - сказал Александр Осокин. - Норвежцы подписали апелляцию, чтобы сократить срок дисквалификации, но пока ее оставили без удовлетворения. Сейчас идут разговоры о том, чтобы потерпеть до конца сезона, а после этого вопрос будут решать по новой, чтобы ситуация затихла. Вроде все норвежцы за него, спрашивают, зачем они русских так наказывают".

"В клубе понимают, что он нужен, пока он тренируется. В марте-апреле, думаю, они начнут шевелиться, чтобы подать вторую апелляцию. В клубе хотят, чтобы Александр уже сыграл в новом сезоне летом. В этом заинтересованы клуб и его владельцы", - добавил Александр Осокин.