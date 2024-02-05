Мейра считает, что португальский футболист Роналду является примером для многих

Чемпион России в составе петербургского "Зенита" выступал за сборную Португалии вместе с Роналду с 2004 по 2008 год

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий "Аль-Насра" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду является примером для многих за счет своего усердия, лидерских качеств и мышления. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе петербургского "Зенита" Фернанду Мейра, который выступал за сборную Португалии вместе с Роналду с 2004 по 2008 год.

5 февраля Роналду исполнилось 39 лет.

"В первую очередь Криштиану Роналду - это очень прекрасный человек, всегда играл с друзьями, очень конкурентоспособный, он подталкивает и подбадривает своих одноклубников в раздевалке и на поле, - сказал Мейра. - Это пример для многих, лидер, всегда с улыбкой, позитивными словами, очень привлекающий к себе. Когда мы говорили о матчах, тренировках, никогда не было лжи. Когда он делал свои первые шаги в сборной, я уже был там, мог видеть его талант и мышление".

"Когда он был молодым, то был очень амбициозным. Он всегда хотел быть лучшим во всем, что мы делали, всегда был очень уверенным в себе", - добавил Мейра.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. По ходу карьеры игрок выступал за испанский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и португальский "Спортинг". В декабре 2022 года он перешел в "Аль-Наср".