Слушания в CAS по иску "Барселоны" против "Зенита" пройдут 22 марта

Испанский клуб требует выплаты бонусов, прописанных при переходе бразильского нападающего Малкома в петербургскую команду

ТАСС, 5 февраля. Слушания по иску испанской "Барселоны" против российского футбольного клуба "Зенит" в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут 22 марта. Об этом сообщила пресс-служба CAS.

В сентябре телеканал "Матч ТВ" сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) встала на сторону "Зенита" в споре с "Барселоной". Организация отклонила претензию испанского клуба, касающуюся бонусов, прописанных при переходе бразильского нападающего Малкома в петербургскую команду. По информации источника, "Барселона" при продаже футболиста в "Зенит" в 2019 году включила в сделку пункт, согласно которому российский клуб должен был выплатить ей бонус в том случае, если станет участником Лиги чемпионов в сезоне-2022/23. "Зенит" не принял участия в розыгрыше еврокубка из-за отстранения российских клубов от международных соревнований, однако пробился в основную стадию турнира благодаря победе в чемпионате России. В связи с этим руководство "Барселоны" считает, что "Зенит" должен выплатить прописанный бонус.

Малкому 26 лет, он перешел в "Зенит" летом 2019 года. В составе команды игрок провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В августе 2023 года бразилец перешел в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Ранее футболист также выступал за бразильский "Коринтианс" и французский "Бордо", откуда перешел в "Барселону", став вместе с ней чемпионом Испании в сезоне-2018/19.