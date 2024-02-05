Латыпов рад решению допустить белорусских биатлонистов до Спартакиады

Участие белорусских спортсменов в Спартакиаде было согласовано на прошлой неделе

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Участие белорусских биатлонистов в Спартакиаде повысит зрелищность соревнований. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр россиянин Эдуард Латыпов.

Участие белорусских спортсменов в Спартакиаде было согласовано на прошлой неделе.

"Не скажу за всех, но я рад, что сильнейшие спортсмены из Белоруссии смогут выступить. Это стимул показать сильный, хороший результат, стремиться к победе. Такие гонки только мотивируют, когда собираются все сильнейшие и выигрываешь - это вдвойне приятно. Рад, что белорусы смогут выступать", - сказал Латыпов.

Белорусы выступят на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов вне основного зачета. Соревнования по биатлону пройдут с 10 по 18 февраля в Златоусте Челябинской области.

В мужском общем зачете Кубка Содружества нынешнего сезона первое место занимает белорус Антон Смольский, Латыпов идет вторым.