Теннисист Медведев снялся с турнира в Роттердаме

Российский спортсмен не смог полностью восстановиться после Australian Open

ТАСС, 5 февраля. Российский теннисист Даниил Медведев не примет участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Соревнование пройдет с 12 по 18 февраля.

"К сожалению, мне придется отказаться от участия в турнире в Роттердаме. После невероятно тяжелого и продолжительного турнира в Австралии мое тело (и особенно правая нога) еще недостаточно восстановилось, чтобы играть и защищать свой титул. Мне нравится играть в Роттердаме, я имею долгую историю участия в этом мероприятии и с нетерпением жду возвращения в 2025 году", - сказал Медведев.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в мировом рейтинге. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финала турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды - на US Open в 2021 году.

Турнир в Роттердаме относится к категории ATP 500, он проходит на кортах с покрытием "хард". В прошлом году Медведев выиграл соревнование, победив в финале итальянца Янника Синнера.