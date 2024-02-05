В ЦСКА сообщили, что Чалов улетел в Москву на переговоры по новому контракту

Нынешнее соглашение форварда с клубом истекает в декабре 2024 года

ТАСС, 5 февраля. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов пропустил товарищеский матч против воронежского "Факела" в турецком Белеке, поскольку улетел в Москву на переговоры по новому контракту. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Ранее ЦСКА в турецком Белеке обыграл воронежский "Факел" со счетом 1:0. Контракт Чалова с московским клубом истекает в декабре 2024 года.

"Евгений Леннорович Гинер пригласил Чалова на обсуждение по контракту, поэтому Федор улетел в Москву", - сказал Брейдо.

Чалову 25 лет, он является воспитанником ЦСКА, за основную команду игрок выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне за армейцев нападающий провел 26 матчей в различных турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 3 голевые передачи. В составе ЦСКА Чалов трижды стал серебряным призером чемпионата России, выиграл кубок и суперкубок страны. В сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги.