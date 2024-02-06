"Рейнджерс" обыграли "Колорадо" в матче НХЛ. Панарин забросил шайбу

Встреча завершилась победой клуба из Нью-Йорка в овертайме со счетом 2:1

ТАСС, 6 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Колорадо" в овертайме со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Артемий Панарин (52), Алексис Лафренье (62). У "Колорадо" отличился Натан Маккиннон (19).

Панарин забросил 31-ю шайбу в текущем сезоне. Также на счету российского нападающего 36 голевых передач в 50 играх. Российский голкипер "Колорадо" Александр Георгиев отразил 27 бросков из 29.

"Рейнджерс" возглавляют Столичный дивизион с 65 очками после 50 игр. "Колорадо" лидирует в Центральном дивизионе, команда набрала 68 очков после 50 встреч. В следующем матче "Рейнджерс" примут "Тампу" 8 февраля, "Колорадо" днем ранее на выезде сыграет с "Нью-Джерси".

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде победил "Торонто" (3:2). Голкипер гостей Илья Сорокин отразил 35 бросков из 37, вратарь "Торонто" Илья Самсонов - 26 бросков из 29.