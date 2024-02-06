Винер назвала неприемлемыми условия МОК по допуску россиян на Олимпиаду

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа

ТАСС, 6 февраля. Условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже под нейтральным флагом являются неприемлемыми. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

"МОК поставил перед Россией неприемлемые условия - выступление под белым флагом. Это на совести МОК", - сказала Винер.

Ранее Винер сообщала ТАСС, что сборная России по художественной гимнастике больше никогда не будет выступать на международных стартах без флага и гимна страны.

8 декабря МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.