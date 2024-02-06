Каменский отметил, что ничего зазорного в обращении к программе помощи игрокам НХЛ нет

Программа позволяет восстановиться психологически, отметил олимпийский чемпион

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Ничего зазорного в том, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обращаются к программе помощи, нет. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Ранее к программе обратились обладатели Кубка Стэнли форварды Евгений Кузнецов ("Вашингтон") и Валерий Ничушкин ("Колорадо").

"Человек просто попросил психологической помощи, и это нормальное явление, - сказал Каменский. - Многие игроки в НХЛ к этому прибегают, надо просто знать, какая у них есть проблема, и лига помогает им".

"Когда я играл, игроки также спокойно обращались к такой помощи. Игрок возрастной, может сезон не получается, все бывает в жизни и к этому надо нормально относиться. Обращались Тео Флери, Кевин Стивенс, многие прибегали к такой помощи, возвращались и играли потом еще лучше. Ничего тут зазорного нет. Программа позволяет восстановиться психологически", - добавил он.

По его словам, обращения к программе могут быть связаны с недавней пандемией коронавируса. "Многие переболели ковидом, бывают нервные приступы", - отметил он.