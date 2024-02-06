Призовой фонд Югорского лыжного марафона составит 2,3 млн рублей

Каждый вышедший на старт марафона получит сувенирный набор участника

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 февраля. /ТАСС/. Призовой фонд Югорского лыжного марафона, который состоится 6-7 апреля в Ханты-Мансийске, в 2024 году составит 2,3 млн рублей. Об этом сообщается на странице марафона во "ВКонтакте".

"В первый день, 6 апреля, участники, занявшие с 1-го по 10-ое место, распределят между собой 1,57 млн рублей, - сказано в сообщении. - Во второй день общая сумма наград составит 730 тыс. рублей. Самые крупные призовые достанутся победителям марафонской дистанции свободным стилем среди мужчин и женщин. За первое место им вручат по 400 тыс. рублей, за второе - по 200 тыс. рублей, за третье - по 100 тыс. рублей. Победа в классической гонке на 50 км, запланированной на 7 апреля, принесет обладателям золотой медали по 150 тыс. рублей, серебряные и бронзовые медалисты получат по 100 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно".

Отмечается, что каждый вышедший на старт Югорского лыжного марафона получит сувенирный набор участника. В нем будет майка, значок, шапка и медаль финишера. "Спортсмены, занявшие с 4-го по 10-ю строчки на финише, тоже получат призовые: от 25 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Победителям на дистанциях в 25 км и 5 км организаторы вручат специальные подарки - это будет лыжная экипировка, рюкзаки и перчатки", - сказал президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в Югорском лыжном марафоне подали более 1,1 тыс. человек из 28 регионов России, а также из Эстонии и Казахстана. Новацией мероприятия станет ретрогонка с винтажным лыжным инвентарем на 7 км. В этом году оно пройдет по центральной части города: старт гонки по традиции состоится в пойме реки Горной, там же проложена основная часть трассы, а вот финиш - в "Долине ручьев". В субботу состоится гонка классическим стилем, а в воскресенье - свободным стилем на 5 км, 25 км и 50 км с участием ведущих лыжников страны и всех желающих жителей и гостей города.

В 2021 году на Югорском лыжном марафоне был установлен рекорд одновременного массового старта, тогда в нем приняли участие более 3,2 тыс. человек, в 2022 году — более 3,5 тыс. человек, а в 2023 году - свыше 3,7 тыс. Марафон проводится с 2013 года, организаторами гонки выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, АУ "Юграмегаспорт", Федерация лыжных гонок Югры при партнерстве с банком "Открытие" (входит в группу ВТБ).