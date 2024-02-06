Федерация дзюдо Петербурга снимет фильм об истории развития вида спорта в России

Планируется, что в съемках картины примут участие олимпийские чемпионы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Федерация дзюдо Санкт-Петербурга снимет документальный четырехсерийный фильм об истории развития вида спорта в России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент федерации и клуба дзюдо "Турбостроитель" Михаил Рахлин.

"Полтора года назад Федерация дзюдо России отмечала юбилей, с которым мы в Петербурге не согласны, потому что мы считаем, что отечественное дзюдо началось в далеком 1935 году, а Федерация дзюдо России считает датой основания отечественного дзюдо 1972 год, - сказал Рахлин. - Мы все-таки решили свою лепту внести и создать фильм об истории отечественного дзюдо. Очень многое зарождалось и было успешно именно в Ленинграде и Петербурге, поэтому благодаря [режиссеру] Иннокентию [Иванову] мы пытаемся эту историю восполнить".

Как рассказал Иванов, четырехсерийный фильм будет отражать историю развития дзюдо с конца XIX века, когда данный вид спорта попал в Россию, до наших дней. Съемки будут проводиться в Москве, Петербурге, на Дальнем Востоке, в Дагестане, Осетии и Грузии. Фильм создается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Планируется, что в нем примут участие олимпийские чемпионы СССР и России.

"Пока нам никто не отказывает, потому что все понимают значимость этого фильма. Потому что такой полноценный, большой фильм еще не создавался", - добавил режиссер, отметив, что это будет не типично спортивный фильм, создатели рассчитывают, что он окажется интересным широким кругам зрителей.