42-летняя чемпионка России по натурбану Лаврентьева не планирует завершать карьеру

Спортсменка рассказала, что уйдет из спорта только тогда, когда почувствует нехватку сил

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Саночница из Кандалакши Екатерина Лаврентьева, во вторник одержавшая победу на чемпионате России по натурбану, несмотря на почтительный для спорта возраст, планирует продолжать карьеру. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

42-летняя Лаврентьева первую золотую награду чемпионата мира по натурбану завоевала 24 года назад. Всего на ее счету четыре золотых, шесть серебряных и две бронзовых медали мировых первенств. Она 12-кратная обладательница Кубка мира по натурбану.

"Честно говоря, я даже не знаю, сколько раз уже побеждала на чемпионатах России, - сказала Лаврентьева. - Но много раз выигрывала. Я не скажу, что мои соперницы сейчас меня поджимают, но молодежь растет, что очень радует меня. Планирую выступать и в следующем сезоне и уйду из спорта только тогда, когда почувствую, что сил не хватает".

После окончания женского турнира чемпионка России спустилась на один из виражей, откуда следила за заездами мужских экипажей саней-двоек. "Натурбан - это моя жизнь, я всем стараюсь помочь и подсказать, мне это доставляет большое удовольствие. Я продолжаю гореть и пока не хочу становиться даже тренером", - отметила собеседница ТАСС.

"Мне обидно, наверно, как никому другому, от того, что не имею возможности выступать на международных стартах уже два сезона. Мне уже 42, и я могла бы еще покататься за рубежом на больших соревнованиях и даже что-то выиграть там. Но чем дальше, тем меньше шансов у меня еще раз стать призером", - заключила Лаврентьева.

Международная федерация санного спорта из-за обострения ситуации на Украине в марте 2022 года лишила российских спортсменов возможности участвовать в этапах Кубка мира, а также на чемпионатах мира и Европы.