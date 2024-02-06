Хоккеист "Динамо" Пакетт пропустит матч с "Автомобилистом", Джиошвили вернулся в состав

Форвард столичного клуба Максим Джиошвили пропустил два месяца из-за травмы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Канадский нападающий московского "Динамо" Седрик Пакетт не сыграет в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с екатеринбургским "Автомобилистом". Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Встреча пройдет во вторник на "ВТБ-Арене" в Москве и начнется в 19:30 мск.

Пакетт в текущем сезоне набрал 35 (22 заброшенные шайбы + 13 результативных передач) очков в 57 матчах. В прошлой игре с ярославским "Локомотивом" (3:4 по буллитам) канадский нападающий оформил хет-трик. Вместо Пакетта в тройке с Никитой Гусевым и Джорданом Уилом сыграет Егор Римашевский.

В состав "Динамо" вернулся нападающий Максим Джиошвили, который в начале декабря получил травму в выездном матче с "Торпедо" (1:4). В стартовом составе хозяев выйдет вратарь Максим Моторыгин. В предыдущих шести встречах матч начинал Илья Коновалов.

"Динамо" после 59 матчей набрало 80 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" с 73 очками в 61 игре располагается на 4-й строчке в Восточной конференции.