Московское "Динамо" обыграло "Автомобилист" в матче КХЛ благодаря хет-трику Уила

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 5:3 обыграло екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 5 972 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джордан Уил (3-я, 38-я и 53-я минуты), Егор Римашевский (18) и Андрей Миронов (60). У проигравших отличился Брукс Мэйсек (25, 39) и Стефан да Коста (58).
Нападающий "Динамо" Никита Гусев сделал две голевые передачи и является лучшим бомбардиром чемпионата, набрав 78 (19 заброшенных шайб + 59 результативных передач) очков. Он побил клубный рекорд Вадима Шипачева по количеству очков за один сезон КХЛ (77).
"Динамо" набрало 82 очка после 60 матчей и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" с 73 очками в 62 играх располагается на 4-й строчке в Восточной конференции. В следующем матче "Динамо" 11 февраля на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом". 13 февраля "Автомобилист" и "Динамо" встретятся в Екатеринбурге.
В других матчах вторника хабаровский "Амур" со счетом 2:0 обыграл астанинский "Барыс", уфимский "Салават Юлаев" с таким же результатом был сильнее московского ЦСКА. Магнитогорский "Металлург" победил владивостокский "Адмирал" (5:1), нижегородское "Торпедо" обыграло челябинский "Трактор" (3:1), череповецкая "Северсталь" была сильнее минского "Динамо" (4:2). Подмосковный "Витязь" со счетом 3:4 уступил "Сочи" и стал первой командой, потерявшей шансы на выход в плей-офф.
1
СКА
60
35
2
3
1
2
17
195-126
83
2
Локомотив
59
32
5
2
3
1
16
152-117
82
3
Динамо М
60
28
7
3
3
3
16
188-143
82
4
Спартак
60
31
3
1
4
4
17
203-167
78
5
Торпедо
60
26
5
2
3
2
22
167-149
71
6
Северсталь
59
27
0
4
3
4
21
178-163
69
7
ЦСКА
60
27
2
1
1
5
24
169-144
66
8
Динамо Мн
60
21
5
1
2
3
28
159-160
59
9
Куньлунь РС
61
12
5
4
2
4
34
140-204
48
10
Сочи
60
16
1
3
0
7
33
149-224
47
11
Витязь
60
13
3
2
4
3
35
121-201
43
1
Металлург
61
31
7
2
3
3
15
198-155
86
2
Авангард
59
28
9
3
0
4
15
185-152
84
3
Салават Юлаев
60
32
4
2
2
3
17
178-128
81
4
Автомобилист
62
22
5
6
4
3
22
148-147
73
5
Ак Барс
59
27
6
2
0
2
22
153-126
72
6
Трактор
60
25
5
3
2
4
21
163-143
72
7
Лада
61
23
2
4
3
10
19
151-154
71
8
Нефтехимик
60
19
5
1
5
6
24
142-181
61
9
Амур
60
19
3
2
7
5
24
138-160
60
10
Сибирь
60
18
2
4
3
6
27
132-162
57
11
Адмирал
60
11
4
3
6
5
31
127-176
47
12
Барыс
59
10
4
5
2
5
33
125-179
45