6 февраля, 18:53,
обновлено 6 февраля, 19:09
КХЛ

Московское "Динамо" обыграло "Автомобилист" в матче КХЛ благодаря хет-трику Уила

Игроки "Динамо". Александр Щербак/ ТАСС
Игроки "Динамо"
© Александр Щербак/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:3

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 5:3 обыграло екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 5 972 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джордан Уил (3-я, 38-я и 53-я минуты), Егор Римашевский (18) и Андрей Миронов (60). У проигравших отличился Брукс Мэйсек (25, 39) и Стефан да Коста (58).

Нападающий "Динамо" Никита Гусев сделал две голевые передачи и является лучшим бомбардиром чемпионата, набрав 78 (19 заброшенных шайб + 59 результативных передач) очков. Он побил клубный рекорд Вадима Шипачева по количеству очков за один сезон КХЛ (77).

"Динамо" набрало 82 очка после 60 матчей и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" с 73 очками в 62 играх располагается на 4-й строчке в Восточной конференции. В следующем матче "Динамо" 11 февраля на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом". 13 февраля "Автомобилист" и "Динамо" встретятся в Екатеринбурге.

В других матчах вторника хабаровский "Амур" со счетом 2:0 обыграл астанинский "Барыс", уфимский "Салават Юлаев" с таким же результатом был сильнее московского ЦСКА. Магнитогорский "Металлург" победил владивостокский "Адмирал" (5:1), нижегородское "Торпедо" обыграло челябинский "Трактор" (3:1), череповецкая "Северсталь" была сильнее минского "Динамо" (4:2). Подмосковный "Витязь" со счетом 3:4 уступил "Сочи" и стал первой командой, потерявшей шансы на выход в плей-офф.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

СКА

60

35

2

3

1

2

17

195-126

83

2

Локомотив

59

32

5

2

3

1

16

152-117

82

3

Динамо М

60

28

7

3

3

3

16

188-143

82

4

Спартак

60

31

3

1

4

4

17

203-167

78

5

Торпедо

60

26

5

2

3

2

22

167-149

71

6

Северсталь

59

27

0

4

3

4

21

178-163

69

7

ЦСКА

60

27

2

1

1

5

24

169-144

66

8

Динамо Мн

60

21

5

1

2

3

28

159-160

59

9

Куньлунь РС

61

12

5

4

2

4

34

140-204

48

10

Сочи

60

16

1

3

0

7

33

149-224

47

11

Витязь

60

13

3

2

4

3

35

121-201

43

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

61

31

7

2

3

3

15

198-155

86

2

Авангард

59

28

9

3

0

4

15

185-152

84

3

Салават Юлаев

60

32

4

2

2

3

17

178-128

81

4

Автомобилист

62

22

5

6

4

3

22

148-147

73

5

Ак Барс

59

27

6

2

0

2

22

153-126

72

6

Трактор

60

25

5

3

2

4

21

163-143

72

7

Лада

61

23

2

4

3

10

19

151-154

71

8

Нефтехимик

60

19

5

1

5

6

24

142-181

61

9

Амур

60

19

3

2

7

5

24

138-160

60

10

Сибирь

60

18

2

4

3

6

27

132-162

57

11

Адмирал

60

11

4

3

6

5

31

127-176

47

12

Барыс

59

10

4

5

2

5

33

125-179

45

  

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КХЛ