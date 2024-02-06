Московское "Динамо" обыграло "Автомобилист" в матче КХЛ благодаря хет-трику Уила

Встреча завершилась со счетом 5:3

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 5:3 обыграло екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 5 972 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джордан Уил (3-я, 38-я и 53-я минуты), Егор Римашевский (18) и Андрей Миронов (60). У проигравших отличился Брукс Мэйсек (25, 39) и Стефан да Коста (58).

Нападающий "Динамо" Никита Гусев сделал две голевые передачи и является лучшим бомбардиром чемпионата, набрав 78 (19 заброшенных шайб + 59 результативных передач) очков. Он побил клубный рекорд Вадима Шипачева по количеству очков за один сезон КХЛ (77).

"Динамо" набрало 82 очка после 60 матчей и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" с 73 очками в 62 играх располагается на 4-й строчке в Восточной конференции. В следующем матче "Динамо" 11 февраля на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом". 13 февраля "Автомобилист" и "Динамо" встретятся в Екатеринбурге.

В других матчах вторника хабаровский "Амур" со счетом 2:0 обыграл астанинский "Барыс", уфимский "Салават Юлаев" с таким же результатом был сильнее московского ЦСКА. Магнитогорский "Металлург" победил владивостокский "Адмирал" (5:1), нижегородское "Торпедо" обыграло челябинский "Трактор" (3:1), череповецкая "Северсталь" была сильнее минского "Динамо" (4:2). Подмосковный "Витязь" со счетом 3:4 уступил "Сочи" и стал первой командой, потерявшей шансы на выход в плей-офф.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА 60 35 2 3 1 2 17 195-126 83 2 Локомотив 59 32 5 2 3 1 16 152-117 82 3 Динамо М 60 28 7 3 3 3 16 188-143 82 4 Спартак 60 31 3 1 4 4 17 203-167 78 5 Торпедо 60 26 5 2 3 2 22 167-149 71 6 Северсталь 59 27 0 4 3 4 21 178-163 69 7 ЦСКА 60 27 2 1 1 5 24 169-144 66 8 Динамо Мн 60 21 5 1 2 3 28 159-160 59 9 Куньлунь РС 61 12 5 4 2 4 34 140-204 48 10 Сочи 60 16 1 3 0 7 33 149-224 47 11 Витязь 60 13 3 2 4 3 35 121-201 43