Фигуристка Коломенская заявила, что они с Фроловым ищут свой стиль и никого не копируют

Спортсмены занимают второе место после ритм-танца на юниорском первенстве России в Саранске

САРАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Анна Коломенская и Артем Фролов, выступающие в танцах на льду, ищут свой стиль и не планируют копировать другие дуэты. Об этом спортсмены заявили журналистам.

Спортсмены набрали 72,06 балла и занимают второе место после ритм-танца на юниорском первенстве России в Саранске.

"Спокойнее было, чем на утренней тренировке, мы довольны прокатом. Почти все танцоры говорят, что равняются на Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, Тессу Вирту и Скотта Мойра, это пары такого уровня, что невозможно не равняться на них. Нам очень нравятся итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Мы стараемся искать свой стиль и думать, какими в перспективе можем быть, стараемся не копировать кого-то. За результатами иностранных дуэтов всегда слежу, но прокаты не смотрю", - рассказала Коломенская.

"Прокат получился намного лучше, чем на утренней тренировке, адреналин был, подотпустили себя, поели, поспали, и в бой с новыми силами. Очень интересно, что Пападакис и Сизерон могут вернуться. По подготовке я извлек урок из ошибок с прошлого сезона, потому что к предыдущему первенству я был слишком сфокусирован, мало с кем общался, закрылся в себе, это мешало мне, в этом сезоне другой план действий, я отпускаю себя", - заявил Фролов.

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит 6-8 февраля в Саранске.