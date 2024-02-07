Футболист Захарян не вышел на поле в первом полуфинальном матче Кубка Испании

Россиянин пропустил два матча из-за травмы

ТАСС, 7 февраля. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян не вышел на поле в первом матче полуфинала Кубка Испании по футболу с "Мальоркой".

Встреча прошла на домашнем стадионе "Мальорки" и завершилась со счетом 0:0.

Ответный матч состоится 27 февраля. В другом полуфинале сыграют мадридский "Атлетико" и "Атлетик" из Бильбао. Первая встреча противостояния пройдет 7 февраля.

Захарян был заменен на 29-й минуте встречи с "Райо Вальекано" (0:0), которая прошла 27 января. Он получил растяжение связок левой лодыжки. Россиянин вошел в заявку на кубковый матч, но на поле не появился, как и в игре прошлого тура чемпионата Испании с "Жироной" (0:0).

Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" 19 августа 2023 года из московского "Динамо". В текущем сезоне россиянин провел 24 матча в разных турнирах и отметился результативной передачей.

Финал текущего розыгрыша Кубка Испании пройдет 6 апреля на стадионе "Ла Картуха" в Севилье. Обладателем трофея в 2023 году стал мадридский "Реал", выигрывавший кубок 20 раз. Больше всего побед в турнире на счету "Барселоны" (31), в активе "Атлетика" 23 титула.