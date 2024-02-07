Кузьменко забросил дебютную шайбу за "Калгари" в матче НХЛ против "Бостона"

"Калгари" победил со счетом 4:1

ТАСС, 7 февраля. "Калгари" обыграл "Бостон" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Андрей Кузьменко (5-я минута), Коннор Зэри (14), Джонатан Юбердо (47), Ноа Ханифин (50). У "Бостона" отличился Павел Заха (45).

Кузьменко провел первый матч за "Калгари", он был обменян из "Ванкувера" 1 февраля. Всего на счету российского нападающего 9 заброшенных шайб и 13 голевых передач в 44 матчах сезона.

"Калгари" занимает шестое место в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 51 очко в 50 матчах. "Бостон" лидирует в Атлантическом дивизионе с 71 очком после 50 встреч. В следующем матче "Калгари" на выезде сыграет с "Нью-Джерси" 9 февраля, "Бостон" в этот же день примет "Ванкувер".

В других матчах игрового дня "Даллас" на выезде обыграл "Баффало" (2:1), "Питтсбург" одержал домашнюю победу над "Виннипегом" (3:0), "Нью-Джерси" на своем льду переиграл "Колорадо" (5:3), "Филадельфия" в гостях была сильнее "Флориды" (2:1). "Каролина" дома уступила "Ванкуверу" (2:3), голкипер хозяев Петр Кочетков отразил 16 бросков из 19.