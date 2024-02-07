Матыцин примет участие в "Лыжне России" в Челябинске

Ожидается, что в гонке примут участие около 1,5 млн человек

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин примет участие в массовой гонке "Лыжня России", которая пройдет в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Соревнования пройдут на стадионе легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной.

В 2024 году "Лыжня России" будет посвящена 80-летия полного снятия блокады Ленинграда. Ожидается, что в забеге примут участие около 1,5 млн человек.

"Лыжня России" - самое массовое спортивное мероприятие в России, которое проводится с 1982 года. Соревнования в этом году проходят в более чем 20 городах страны. "Лыжня России" проводится по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Главная цель этих соревнований - привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.