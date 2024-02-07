Митрофанов: ФИФА занимает нейтральную позицию в вопросе допуска россиян

По мнению генерального секретаря Российского футбольного союза, организация не хочет принимать самостоятельное решение

ТАСС, 7 февраля. Международная федерация футбола (ФИФА) является нейтральной в вопросе допуска российских команд до международных соревнований, организация не хочет принимать самостоятельное решение. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Как в ФИФА смотрят на возвращение России? Нейтрально, у них основная позиция: играть должны все, а тем более Россия, которая является огромной футбольной страной, где недавно прошел чемпионат мира, - сказал Митрофанов. - Но ФИФА не хочет быть организацией, которая примет решение: "Вы договоритесь друг с другом, мы согласимся, но вмешиваться в вашу систему взаимоотношений неправильно".

"Пока ФИФА нейтральна, на нее давление снижается. Но как только она станет проактивной, давление усилится. Плюс мы помним, где проходит следующий чемпионат мира (чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике - прим. ТАСС). Поэтому ФИФА занимает аккуратную позицию", - добавил Митрофанов.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и ФИФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.