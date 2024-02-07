В Греции с 13 февраля открываются стадионы для зрителей при жестких мерах безопасности

Аренам дается один месяц для установки камер внутреннего наблюдения

АФИНЫ, 7 февраля. /ТАСС/. Стадионы в Греции открываются с 13 февраля для спортивных болельщиков после отмены запрета на их посещение, введенного в декабре после нападения примерно 150 фанатов на спецназ у крытого волейбольного стадиона "Мелина Меркури" в Афинах, которое привело к гибели полицейского. Об этом сообщили министр цифровой политики Димитрис Папастергиу и первый заместитель министра спорта Яннис Вруцис.

Члены правительства представили новые меры, которые позволяют возобновить присутствие болельщиков на стадионах и продажу билетов на футбольные матчи, а также предотвращение насилия со стороны спортивных фанатов. "13 февраля стадионы откроются в новой обстановке, где начнет работу постоянный комитет по борьбе с насилием, который будет вводить драконовские санкции, в первую очередь закрытие стадиона для болельщиков. Если на поле упадет петарда, факел или опасный предмет, то без всякого обсуждения этот стадион будет закрыт в следующее воскресенье, когда конкретная команда проводит домашний матч", - сказал Вруцис, слова которого приводит газета "Катимерини" (Kathimerini). "Здесь нет никакого субъективного рассмотрения, предусматривается конкретное наказание в новом законе. Мы не хотим, чтобы какой-либо стадион был закрыт, но если положения закона не будут соблюдаться, то матчи будут проводиться без зрителей", - пояснил первый замминистра.

По словам Вруциса, стадионам дается еще один месяц для того, чтобы установить камеры внутреннего наблюдения. "С 7 марта любой стадион, на котором не будут установлены камеры, будет закрыт для болельщиков, - сказал чиновник. - Мы предоставили стадионам и клубам достаточно времени. Инспекторские команды всех трех министерств - цифровой политики, по делам защиты граждан и спорта - посетили все 14 стадионов страны, осмотрели их особенности, была совместная дискуссия с руководством этих спортивных объектов и были представлены отчеты по установке камер".

Вруцис также сообщил, что с 9 апреля билеты на спортивные сооружения будут продаваться только с подтверждением личности их покупателя через правительственный портал. В свою очередь министр цифровой политики пояснил, что "идентификация приобретателя основана на технологии, заключающейся в регистрацию приобретенного билета на государственном портале с помощью приложения, установленного на мобильном телефоне". "Покупка билетов по-прежнему будет осуществляться классическим способом в кассах или в электронном виде, - сказал Папастергиу. - Нововведение заключается в том, что билет затем должен быть зарегистрирован на госпортале gov.wallet , которым уже пользуются 4 миллиона греков. При этом сами покупатели должны быть заранее зарегистрированы в Национальном реестре связи (ЕМЕП) для подтверждения их личности".

Беспорядки в Афинах

7 декабря прошлого года примерно 150 фанатов напали на полицейских у волейбольного стадиона "Мелина Меркури", где проходил матч команд "Олимпиакос" и "Панатинаикос" за Кубок лиги. 31-летний страж порядка был тогда доставлен в отделение реанимации в критическом состоянии после того, как морская сигнальная ракета попала ему в бедро. Он потерял много крови, и позднее скончался в больнице. После матча были задержаны 424 человека, находившиеся на стадионе. Полицейские просмотрели видеозаписи с камер наблюдения, допросили задержанных и вычислили 18-летнего грека, который запустил ракету в полицейского. Он признался в своем поступке.

Нападавший предоставил информацию о своих сообщниках и заявил, что были люди, которые имели организованный план и давали указания группам фанатов в ночь нападения на полицейских. Молодой человек рассказал следствию, что его проинструктировали, как пользоваться морской сигнальной ракетой. Как стало известно, в ходе инцидента хулиганы запустили в стражей порядка более 10 таких ракет.

Правительство провело специальное совещание под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса по вопросу о борьбе с насилием со стороны фанатов после инцидента во время волейбольного матча. После этого на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис объявил, что матчи чемпионата Греции по футболу будут проходить без болельщиков до 12 февраля, чтобы остановить насилие со стороны фанатских группировок.