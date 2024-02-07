Моисееву восстановили в должности главного тренера сборной России по прыжкам в воду

Светлана Моисеева должна поехать со сборной России на весенний тренировочный сбор в Китае

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Светлана Моисеева продолжит возглавлять сборную России по прыжкам в воду. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

В середине января Дружинин сообщил, что Моисеева завершила работу на посту главного тренера сборной России и сосредоточится на работе в федерации, где занимает пост вице-президента и является членом президиума.

"Когда я принял это решение, то руководствовался уставом, в котором четко прописан порядок назначения главного тренера, но не говорится о том, как освобождать его от должности. Поскольку главный тренер является сотрудником Центра спортивной подготовки Министерства спорта РФ, то существует определенный порядок", - пояснил Дружинин.

"На сегодня Светлана Борисовна остается главным тренером и продолжает работать со сборной России", - подчеркнул он.

Глава федерации отметил, что Моисеева должна поехать со сборной России на весенний тренировочный сбор в Китае.

Моисеева занимает пост главного тренера сборной с 2016 года.