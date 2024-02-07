Жуков отметил, что бессмысленно комментировать высказывания Родченкова

На сайте телеканала CNN вышел материал с высказываниями Родченкова, который заявил, что российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены на Олимпийских играх, а МОК должен дисквалифицировать российских спортсменов на срок не менее 10 лет

СОЧИ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Комментировать высказывания бывшего генерального директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о запрете российских флага и гимна на Олимпийских играх бессмысленно. Об этом ТАСС рассказал почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

В среду на портале телеканала CNN вышел материал с высказываниями Родченкова, который заявил, что российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены на Олимпийских играх, а Международный олимпийский комитет должен дисквалифицировать российских спортсменов на срок не менее 10 лет.

"Комментировать слова сумасшедшего просто бессмысленно", - сказал Жуков.

Родченков после увольнения из московской антидопинговой лаборатории в 2015 году бежал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), его показания легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Итогом разбирательства стало утверждение о том, что Россия покрывала употребление спортсменами запрещенных препаратов.

Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к Российскому антидопинговому агентству и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.