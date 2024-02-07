Чернышенко и бывший гендиректор ТАСС представили книгу о наследии Олимпиады-2014

Издание посвящено итогам десятилетнего использования материального и гуманитарного олимпийского наследия и социально-экономическому развитию Сочи

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Книга, посвященная наследию зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, представлена в Российском международном олимпийском университете, сообщает корр. ТАСС с места событий.

В презентации книги приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который в период проведения Олимпийских игр возглавлял оргкомитет, а также бывший генеральный директор ТАСС Виталий Игнатенко, вошедший в состав редакционного совета книги.

"Книга, которую мы сегодня презентуем, безусловно, один из примеров того, как из идеи может получиться прекрасный проект, который оставляет после себя историческое наследие, и им пользуются миллионы наших граждан каждый год. А наши любимые земляки-сочинцы, которые натерпелись за время олимпийских строек, сейчас одни из самых счастливых людей в нашей стране и гордятся размахом красотой и величием того, что было создано", - сказал Чернышенко.

"Я бы хотел, чтобы эта книга заняла скромное место в президентской библиотеке и была свидетельством того, что нашей стране по плечу любое великое дело. Так было, так есть и так будет. Также я хотел бы поблагодарить губернатора Краснодарского края и мэра Сочи за то, что они замечательно и рачительно отнеслись к наследию, которое им осталось", - сказал Игнатенко.

Издание посвящено итогам десятилетнего использования материального и гуманитарного олимпийского наследия и социально-экономическому развитию Сочи, а также будущим глобальным проектам развития курорта. Книга называется "Притяжение Сочи" и состоит из пяти глав, общее количество страниц - 256. В издании использовано 250 фотоснимков.

Олимпийские игры в Сочи проходили с 7 по 23 февраля 2014 года.