Конгресс УЕФА в 2025 году пройдет в Сербии

Мероприятие состоится 3 апреля в Белграде

ТАСС, 7 февраля. Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2025 году пройдет в Белграде. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Мероприятие состоится 3 апреля. Конгресс УЕФА в 2024 году пройдет 8 февраля в Париже.

Также в УЕФА назвали дату заседания исполнительного комитета организации - оно назначено на 22 мая 2024 года. Мероприятие примет Лиссабон.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.