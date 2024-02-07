Журова назвала пропагандой Запада слова Родченкова о запрете флага и гимна России на Играх

В среду на портале телеканала CNN вышел материал с высказываниями бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории, который заявил, что российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены на Олимпийских играх

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Слова бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о запрете флага и гимна России на Олимпийских играх являются пропагандой Запада. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

В среду на портале телеканала CNN вышел материал с высказываниями Родченкова, который заявил, что российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены на Олимпийских играх, а Международный олимпийский комитет должен дисквалифицировать российских спортсменов на срок не менее 10 лет.

"Надо еще понять, дает ли это комментарии действительно Родченков, - сказала Журова. - Это подают СМИ с понятной ориентацией на Запад. Типичная пропаганда, направленная против России. Мы уже десять лет в этих санкциях, все мыслимые сроки вышли. Так что это типичные призывы, которые не имеют отношения к реальному времени".

Родченков после увольнения из московской антидопинговой лаборатории в 2015 году бежал в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), его показания легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Итогом разбирательства стало утверждение о том, что Россия покрывала употребление спортсменами запрещенных препаратов.

Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к Российскому антидопинговому агентству и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.