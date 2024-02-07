CAS опубликовал мотивировочную часть по делу фигуристки Валиевой

29 января CAS принял решение о четырехлетней дисквалификации спортсменки

ТАСС, 7 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. Документ опубликован на сайте организации.

29 января CAS принял решение о четырехлетней дисквалификации спортсменки. После этого Международный союз конькобежцев лишил сборную России победы на командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине, переместив ее на третье место. Результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года были аннулированы.

Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября 2023 года. Суд решил возобновить слушания 9 и 10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS.