Фигуристка Двоеглазова заявила, что элементы ультра-си в программе придают уверенности

Спортсменка заняла второе место на первенстве России среди юниоров

САРАНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Элементы ультра-си придают уверенности и дают запас прочности. Об этом журналистам заявила фигуристка Алиса Двоеглазова на первенстве России среди юниоров в Саранске.

Среди девушек победу одержала Маргарита Базылюк, второй стала Двоеглазова, третьей - Лидия Плескачева.

"Медаль далась мне нелегко, много сложностей пришлось пройти, но я смогла, поддержка тренерского штаба, близких, друзей помогла, очень их люблю, спасибо им большое, думаю, без них у меня не получилось бы. Если нет элементов ультра-си, это очень тяжело, сейчас фигурное катание развивается, все идет вперед, девочки, которые чисто катали две программы даже с ультра-си, не встали на пьедестал. Конечно, должны быть также и вращения, и дорожки, но ультра-си добавляют уверенности, если ты их исполняешь, они дают тебе запас, ультра-си прижились в фигурном катании, но никто их не обесценивает, это сложные прыжки, хотя, может, кажется, что мы их легко исполняем. Хотелось бы уже покататься по взрослым, но правила есть правила", - сказала Двоеглазова.

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит 6-8 февраля в Саранске.