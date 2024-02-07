Валиева допустила, что запрещенное вещество могли добавить в пищу на чемпионате России

По словам фигуристки, на турнире рядом со спортсменами было много посторонних людей

ТАСС, 7 февраля. Фигуристка Камила Валиева на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) не исключила варианта, что запрещенное вещество могли добавить в пищу на чемпионате России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года из-за плохой организации турнира. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба CAS в опубликованной мотивировочной части дела.

"Помещения, где располагались спортсмены, было наполнено незнакомыми людьми, которых определенно не должно было там быть. Там было много родственников спортсменов, которые свободно передвигались, имели свободный доступ в раздевалку, а также в зону, где спортсмены принимали пищу. Подруга мамы тоже получила аккредитацию, однако нельзя сказать, что она как-то связана со спортом, но она все равно получила аккредитацию с высоким уровнем доступа", - сказала Валиева.

В ходе слушаний в CAS Валиева высказала три версии, в результате которых запрещенное вещество попало в ее организм. Остальные две - десерт, приготовленный дедушкой спортсменки, и загрязнение лекарств, которые принимала фигуристка.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России с первого места на третье.