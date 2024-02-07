"Ростов" обыграл "Спартак" в матче Зимнего кубка РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 7 февраля. Футбольный клуб "Ростов" со счетом 3:0 обыграл московский "Спартак" в матче Winline - Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Турнир проходит в Абу-Даби.

Забитыми мячами отметились Евгений Чернов (39-я минута), Николай Комличенко (41) и Кирилл Щетинин (62).

"Ростов" лидирует в квартете, набрав 6 очков после 2 матчей. Далее идет "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ, на счету которого 3 очка в 2 играх. Следом идут "Спартак" и казахстанский "Кайрат" (0), которые провели по 1 встрече на турнире.

В следующем матче "Ростов" 11 февраля сыграет с "Кайратом". "Спартак" и "Шабаб Аль-Ахли" встретятся 9 февраля.

В прошлый раз турнир проходил с 2 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби, в нем принимали участие "Спартак", "Ростов", "Краснодар" и "Сочи". Победителем соревнований стал "Спартак".