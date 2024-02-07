"Локомотив" обыграл "Сибирь" и возглавил Западную конференцию КХЛ

Ярославцы победили со счетом 3:2 в овертайме

ТАСС, 7 февраля. Ярославский "Локомотив" со счетом 3:2 в овертайме обыграл новосибирскую "Сибирь" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-2000" в присутствии 5 586 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Степан Никулин (22-я, 49-я и 63-я минуты). У "Сибири" отличились Энди Андреофф (9) и Тэйлор Бек (20).

"Локомотив" возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав 84 очка в 60 играх. "Сибирь" с 58 очками после 61 матча занимает 10-е место в Восточной конференции. В следующем матче новосибирская команда 9 февраля на выезде встретится с нижнекамским "Нефтехимиком", "Локомотив" 8 февраля примет "Адмирал" из Владивостока.