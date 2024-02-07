CAS счел показания Валиевой о невиновности честными, но недостаточными для оправдания

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 7 февраля. Показания российской фигуристки Камилы Валиевой на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) были восприняты коллегией арбитров честными и правдоподобными, однако недостаточными, чтобы оправдать спортсменку по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается в мотивировочной части решения CAS, которое опубликовано на сайте организации.

"Спортсменка предоставила свидетельские показания и предстала перед коллегией. Стоит сказать, что судьи сочли ее честным, прямолинейным и заслуживающим доверия человеком, а ее заявления о невиновности - правдоподобными. Тем не менее эти заявления явно недостаточны для того, чтобы заявить об отсутствии намерений принимать допинг", - говорится в материале.

Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября 2023 года. Суд решил возобновить слушания 9 и 10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Спортсменка подозревалась в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

После решения CAS Международный союз конькобежцев переместил сборную России с первого на третье место в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.