В парламенте Канады возмутились исполнением гимна страны на Матче звезд НХЛ на английском

Национальный гимн на официальных мероприятиях в Канаде традиционно исполняется на двух официальных языках

ОТТАВА, 7 февраля. /ТАСС/. Оппозиционная партия канадского парламента "Квебекский блок", которая представляет интересы франкоязычной провинции Квебек, возмущена тем, что на прошедшем в Торонто Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) гимн Канады был исполнен только на английском языке.

"Я расстроен и разочарован тем, что на недавнем спортивном мероприятии в Торонто национальный гимн Канады исполнялся только на английском языке", - заявил на заседании парламента Канады депутат "Квебекского блока" Марио Больё.

По его словам, жители Квебека чувствуют себя "все более маргинализированными" в стране, в которой и английский, и французский языки являются официальными. "Произошедшее неприемлемо и неуважительно по отношению к нашему языку и культуре", - подчеркнул депутат.

В минувшие выходные в Торонто, который расположен в англоязычной провинции Онтарио, состоялся Матч звезд Национальной хоккейной лиги. В финальной встрече команда Остона Мэттьюса со счетом 7:4 обыграла команду Коннора Макдэвида. Национальный гимн на официальных мероприятиях в Канаде традиционно исполняется на двух официальных языках.