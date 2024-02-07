CAS счел неубедительным аргумент WADA о словах Тутберидзе про мельдоний

В 2019 году Тутберидзе в интервью Владимиру Познеру заявила, что ее тренерскому штабу пришлось искать замену запрещенному на тот момент мельдонию

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) назвал несостоятельным аргумент Всемирного антидопингового агентства (WADA), по которому слова тренера Этери Тутберидзе о поиске аналогов мельдония свидетельствуют о преднамеренном употреблении триметазидина фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом говорится в мотивировочной части решения CAS по делу Валиевой.

"Утверждалось, что Тутберидзе публично заявила, что когда мельдоний был запрещен в 2016 году, "надо было искать что-то новое". Это может означать что угодно и, конечно же, не дает никаких веских оснований для вывода о том, что применение триметазидина в данном случае было преднамеренным", - говорится в решении CAS.

В 2019 году Тутберидзе в интервью Владимиру Познеру заявила, что ее тренерскому штабу пришлось искать замену запрещенному на тот момент мельдонию. В той же беседе Тутберидзе подчеркнула, что препараты необходимы исключительно для улучшения восстановления фигуристов и не должны влиять на результаты.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании. Спортсменка подозревалась в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.