"Гавр" не смог выйти в четвертьфинал Кубка Франции. Кузяев получил красную карточку

"Гавр" проиграл "Страсбуру" со счетом 1:3

ТАСС, 8 февраля. "Гавр" со счетом 1:3 проиграл "Страсбуру" в гостевом матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Дилан Баква (21-я минута), Эмануэль Эмега (36) и Марвен Сеная (90). У проигравших отличился Андре Айю (30). Российский полузащитник "Гавра" Далер Кузяев был удален с поля на 81-й минуте.

В других матчах игрового дня "Лион" на своем поле обыграл "Лилль" (2:1), "Ле-Пюи" дома справился с "Лавалем" (2:1), "Ницца" в гостях была сильнее "Монпелье" (4:1), "Валансьен" на выезде одолел "Сен-Прист" (2:1), ПСЖ при своих болельщиках взял верх над "Брестом" (3:1). Ранее в четвертьфинал вышел "Ренн", разгромивший на чужом поле "Сошо" (6:1). Заключительный матч 1/8 финала Кубка Франции пройдет в четверг - "Монако" сыграет в гостях с "Руаном". За "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.

Действующим победителем Кубка Франции является "Тулуза", которая завершила выступление в 1/16 финала, проиграв "Руану" в серии пенальти. Рекорд соревнований по количеству побед принадлежит ПСЖ - 14.