"Даллас" проиграл "Торонто" в матче НХЛ. Дадонов забросил две шайбы

Встреча завершилась победой канадского клуба со счетом 5:4

ТАСС, 8 февраля. "Торонто" обыграл "Даллас" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Вильям Нюландер (7-я и 52-я минуты), Джон Таварес (24), Остон Мэттьюс (33), Митчелл Марнер (52). У "Далласа" отличились Джейми Бенн (15), Евгений Дадонов (18, 52), Уайатт Джонстон (59). Вторую шайбу Дадонов забросил, реализовав штрафной бросок.

На счету Дадонова 12 шайб в текущем регулярном чемпионате. Также российский нападающий "Далласа" отметился 11 голевыми передачами в 49 играх. Вратарь "Торонто" Илья Самсонов отразил 27 бросков и одержал девятую победу в сезоне.

"Торонто" занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, команда набрала 60 очков в 49 играх. "Даллас" идет вторым в Центральном дивизионе с 68 очками после 51 встречи. В следующем матче "Торонто" на выезде сыграет с "Оттавой" 11 февраля, "Даллас" днем ранее проведет гостевой матч с "Монреалем".