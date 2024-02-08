Мартинс надеется, что российские клубы в скором времени вернутся в еврокубки

Спортсмен отметил, что необходимо продолжать работать и надеяться на допуск

ТАСС, 8 февраля. Люксембургский полузащитник московского "Спартака" Кристофер Мартинс надеется, что российские команды в скором времени вернут на турниры под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Я поиграл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Конечно, когда я только приходил в "Спартак", для меня это было одним из мотивационных моментов, - сказал Мартинс. - Но ни я, ни клуб изменить текущую ситуацию не можем. Поэтому надо продолжать работать и надеяться, что нас как можно скорее вернут на международные соревнования".

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.