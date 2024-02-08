Тарпищев рассказал, что Медведев снялся с турнира в Роттердаме не из-за травмы

Спортсмену необходим отдых после тяжелого турнира в Австралии, отметил президент Федерации тенниса России

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме, поскольку ему нужен небольшой отдых после Открытого чемпионата Австралии. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"У Медведева все хорошо, никакой травмы нет, - сказал Тарпищев. - Ему просто нужен отдых после тяжелого турнира в Австралии. Все хорошо".

На Открытом чемпионате Австралии Медведев дошел до финала, в котором уступил итальянцу Яннику Синнеру.