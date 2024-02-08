СМИ: федерации стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить сборную Израиля

Сообщается, что призыв поддержали 12 национальных федераций

ТАСС, 8 февраля. Футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА), в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Призыв связан с ситуацией в Секторе Газа. По информации источника, призыв отстранить сборную Израиля от международных соревнований поддержали 12 федераций, в число которых вошли федерации Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Генеральный директор Израильской футбольной ассоциации Нив Гольдштейн заявил Sky News, что надеется на невмешательство ФИФА в политику.

В октябре 2023 года матчи сборной Израиля в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года были перенесены на другие даты и прошли на нейтральном поле. По итогам отборочного турнира израильтяне завоевали право сыграть в плей-офф за выход на турнир. В полуфинале пути B сборная Израиля 21 марта сыграет с командой Исландии.

17 января Международная федерация хоккея разрешила сборной Израиля принять участие в молодежном чемпионате мира в третьем дивизионе, несмотря на то, что ранее отстранила израильские национальные команды от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления из соображений безопасности.