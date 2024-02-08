На конгрессе УЕФА почтили умерших футбольных деятелей, в том числе из России

Во время минуты молчания был представлен список футбольных деятелей, которые скончались с даты проведения прошлого конгресса УЕФА

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Память умерших футбольных деятелей, в том числе из России, почтили минутой молчания на 48-м конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Конгресс проходит в Париже.

На экране были показаны следующие имена: Юрий Петров, Андрей Малосолов, Вадим Лосев, Вячеслав Варюшин, Юрий Перескоков, Даниил Шеметов, Владимир Бутов, Владимир Силованов, Александр Цилюрик, Вениамин Мандрыкин, Андрей Будогосский, Борис Старухин, Виктор Мурашко, Виктор Гузь, Владимир Прохоров, Владимир Голубинский, Корней Шперлинг, Рудольф Ходеев, Леонид Ткаченко, Дмитрий Васильев и Василий Дергач.

Во время минуты молчания был представлен список из всех футбольных деятелей, которые скончались с даты проведения прошлого конгресса УЕФА - 5 апреля 2023 года. Также в списке значились, в частности, чемпион мира 1966 года англичанин Бобби Чарльтон, чемпион мира и Европы в составе сборной ФРГ Франц Беккенбауэр и лучший бомбардир в истории сборной Италии Луиджи Рива.

Российский футбольный союз принимает участие в конгрессе УЕФА. Делегацию возглавляет президент организации Александр Дюков.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.