Янчук: приглашение теннисиста Медведева на Кубок Лейвера говорит о высочайшем признании

Заслуженный тренер России отметил, что играть на таком турнире престижно

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Приглашение российского теннисиста Даниила Медведева в команду Европы для участия в Кубке Лейвера говорит о его высочайшем мировом признании. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В четверг пресс-служба турнира сообщила о том, что Медведев, испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев вошли в состав команды Европы.

"Здорово, что его пригласили на этот турнир. Хоть он и носит выставочный характер, но играть там престижно, потому что там выступают практически все лучшие. То, что Медведева пригласили, говорит о высочайшем мировом признании его как теннисиста. Сам Лейвер был великим игроком, поэтому любому будет почетно сыграть у него на глазах", - сказал Янчук.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в мировом рейтинге. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финала турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды - на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Кубок Лейвера в 2024 году пройдет в Берлине с 20 по 22 сентября. В прошлом году победителем стала команда мира, в состав команды Европы входил россиянин Андрей Рублев. Медведев и Рублев выигрывали турнир в 2021 году.