Колосков считает популистским изначальное решение о допуске команд России к турнирам УЕФА

8 февраля генеральный секретарь УЕФА сообщил, что организация обсуждала допуск российских юношеских команд, однако приняла решение не возвращать их на международные турниры

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Изначальное решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России было популистским, их участие в международных турнирах сейчас невозможно. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

8 февраля генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис сообщил, что организация обсуждала допуск российских юношеских команд, однако приняла решение не возвращать их на международные турниры.

"Дело в том, что Теодоридис не может принять решение, играть нашим юношам или не играть, решение принимал исполком УЕФА, его никто не отменял, - сказал Колосков. - Через месяц после допуска было объявлено, что это невозможно технически организовать. Они не расшифровывали, что это значит, но это абсолютно для всех ясно. Во-первых, никто не хочет с нами играть, это является первопричиной, во-вторых, невозможно добраться, небо закрыто, визы не дают. Поэтому совершенно справедливо формулировка "технически невозможно организовать" осталась, сохранилась, так будет действовать до тех пор, как говорил президент УЕФА Александер Чеферин, пока не закончится специальная военная операция".

"Через час после того, как приняли решение о возможном допуске наших команд, я сказал, что это сделать невозможно, что это чисто популистское решение. Потому что я здравомыслящий человек, проработавший много лет в международном футболе. Это решение популистское, но оно очень приятное для Российского футбольного союза, потому что оно говорит о том, что руководство УЕФА, а именно исполком, ищет варианты, чтобы каким-то образом найти возможность допустить российские команды, хотя бы юношей, до официальных соревнований", - добавил Колосков.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 26 сентября 2023 года исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России среди игроков до 17 лет, все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. Исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России, даже если жеребьевка уже проведена. На исполкоме УЕФА 10 октября пункт повестки, связанный с допуском команд России до 17 лет, был снят, поскольку не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть.