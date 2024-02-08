Автодром "Сильверстоун" продлил соглашение с "Формулой-1" на проведение этапов на 10 лет

Гонки "Формулы-1" проводятся на автодроме с 1950 года

ТАСС, 8 февраля. Этапы чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" на британском автодроме "Сильверстоун" будут проходить еще минимум 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба автодрома.

"Я рад объявить, что Гран-при Великобритании останется в календаре еще на 10 лет благодаря этому соглашению. "Сильверстоун" - культовое место в центре истории "Формулы-1", - сказал президент "Формулы-1" Стефано Доменикали.

Гонки "Формулы-1" проводятся на автодроме "Сильверстоун" с 1950 года с небольшими перерывами. Чаще всех на трассе побеждал британский пилот Льюис Хэмилтон.