"Факел" готов обсудить организацию прощальной игры завершившего карьеру Кудряшова

Спортивный директор "Факела" отметил, что решение о завершении карьеры защитником стало неожиданным для команды

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Воронежский футбольный клуб "Факел" готов обсудить проведение и организацию прощального матча для завершившего карьеру защитника Федора Кудряшова. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Факела" Кирилл Котов.

8 февраля Кудряшов объявил о завершении карьеры.

"Федор принял решение о завершении карьеры, мы поговорили, с уважением отнеслись к этому решению, - сказал Котов. - В какой-то степени это стало неожиданным для нас. Пока разговоров об организации прощального матча для Федора не было. Если он захочет, мы это обсудим".

Кудряшову 36 лет, он выступал за "Факел" с июля 2023 года. Ранее защитник играл за московский "Спартак", подмосковные "Химки", томскую "Томь", "Краснодар", грозненский "Терек" (ныне - "Ахмат"), "Ростов", казанский "Рубин", "Сочи", а также за турецкие клубы "Истанбул Башакшехир" и "Антальяспор". За сборную России Кудряшов провел 48 матчей, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей. В 2018 году защитник вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.