Олимпийская чемпионка Веснина вернется к соревнованиям на турнире WTA в Индиан-Уэллсе

Теннисистка отметила, что выступит в паре с Анастасией Потаповой

ТАСС, 8 февраля. Олимпийская чемпионка россиянка Елена Веснина в паре с соотечественницей Анастасией Потаповой выступит на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США) и в Майами (штат Флорида, США). Об этом Веснина рассказала в интервью телеграм-каналу "Теннисология".

Веснина объявила о возобновлении карьеры 28 декабря 2023 года. Турниры в Индиан-Уэллсе (6-17 марта) и в Майами (19-31 марта) станут для нее первыми после паузы.

"Индиан-Уэллс и потом Майами. Мы будем играть пару с Настей Потаповой", - ответила Веснина на вопрос о первом турнире после возобновления карьеры. Теннисистка отметила, что планировала выступить на турнирах в Дохе и Дубае, но "решила себя не гнать и плавно возвращаться".

Веснина также рассказала, на каких турнирах она намерена выступить после соревнований в США. "Руан категории 250 во Франции, если успею вернуться со сборов в Турции. Там я буду готовиться к грунту и обязательно возьму с собой детей. Во Франции могу сыграть и одиночку, но пока не хочу загадывать и перегружать себя, - сообщила она. - Потом Мадрид и Рим в парном разряде. Конечно, Roland Garros. А на траве хочу сыграть в Бирмингеме и Истборне, потом уже сам Уимблдон. Дальше еще не смотрела".

Весниной 37 лет, в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро россиянка одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде в Токио Веснина и Аслан Карацев выиграли серебряные медали в смешанном парном разряде. Веснина является победительницей Уимблдона (2017), Открытого чемпионата Франции (2013), Открытого чемпионата США (2014) в женском парном разряде, а также Открытого чемпионата Австралии (2016) в миксте. На ее счету 18 побед на турнирах WTA в парном разряде, 3 - в одиночном. Веснина в составе сборной России в 2007 и 2008 годах выигрывала Кубок Федерации (ныне - Кубок Билли Джин Кинг).