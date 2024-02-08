Переход Ду Кейроса из "Зенита" в "Васко да Гама" находится под угрозой из-за санкций США

Американская компания 777 Partners, которой принадлежит 70% акций бразильского клуба, не может вести переговоры с российскими компаниями, внесенными в санкционный список США

ТАСС, 8 февраля. Переход футболиста Ду Кейроса из петербургского "Зенита" в бразильский "Васко да Гама" может сорваться из-за санкций со стороны США. Об этом сообщил портал Globo.

По информации источника, клубы договорились об аренде полузащитника в бразильский клуб, однако переход маловероятен из-за санкций США к компании "Газпром", которая является спонсором "Зенита". Отмечается, что американская компания 777 Partners, которой принадлежит 70% акций клуба "Васко да Гама", не может вести переговоры с российскими компаниями, внесенными в санкционный список США, из-за возможного уголовного преследования.

Ду Кейросу 24 года, он выступает за "Зенит" с лета 2023 года. В составе команды полузащитник провел 16 матчей в различных турнирах и забил один гол.